İHH Yamula Barajı'na dev bayraklar açtı

Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi tarafından, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek için Yamula Barajı üzerine dev Türk Bayrağı yanı sıra Filistin ve Doğu Türkistan Bayrağını çekildi.

İsrail terörü tarafından 8 aydır katliama uğrayan Gazzeli ve Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı Müslümanlara dikkat çekmek için Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi dalgıçları, Yamula Barajı’nın Kuşçu bölgesine dev Türk Bayrağı yanı sıra Doğu Türkistan ve Filistin Bayrağı çekti.

Yamula Barajının en geniş alanı olan Kuşçu Bölgesi’ne çekilen dev bayraklar görenleri de hayrete düşürdü.