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İki ruhsatsız tabancasıyla beraber bir torbacı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

İki ruhsatsız tabancasıyla beraber bir torbacı yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; İ.K. (34) gözaltına alındı. İ.K.’nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet tabanca fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri gerekli işlemler için İ.K.’yi emniyete götürülürken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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