İki yaşlı torbacı yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde 2 kişi yakalandı.
Narkotik operasyonunda yaşları 66 ve 72 olan 2 şüpheli yakalandıKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda A.Y.(66) ve H.S.(72) yakalandı.
Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama kapsamında; 3 parça halinde 104,50 gram narkotik madde, 14 kök ekilmiş halde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Öte yandan yakalanan A.Y.(66) ve H.S.(72) hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.