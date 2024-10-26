İki yaşlı torbacı yakalandı

 Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde 2 kişi yakalandı.

İki yaşlı torbacı yakalandı

Narkotik operasyonunda yaşları 66 ve 72 olan 2 şüpheli yakalandıKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda A.Y.(66) ve H.S.(72) yakalandı. 

Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama kapsamında; 3 parça halinde 104,50 gram narkotik madde, 14 kök ekilmiş halde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan A.Y.(66) ve H.S.(72) hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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