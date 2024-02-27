İkinci cemre suya düştü

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi suya düştü.

İkinci cemre suya düştü
Kayseri GündemEditör

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi suya düştü.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ikincisi suya düştü. ’Sıcaklık’ ve ’sıcaklığın yükselişi’ anlamlarında kullanılan cemrenin üçüncüsü ise 6 Mart’ta toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İHA
Kayseri Gündem

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