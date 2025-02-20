Müdür Saklav, 'Kayseri ticaret ve sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık şehridir'

Kayseri'de 20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışı gerçekleşti. Fuarda 15 farklı ülkeden alım heyeti geldi. Fuarın açılış programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, protokol ve firma sahipleri katıldı.

Tarım İl Müdürü Bülent Saklav yaptığı konuşmada, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, “Tabii ki tarım fuarlarımız çiftçimizin yeni teknoloji ile buluşması aynı zamanda yeni tarım tekniklerini görmesi açısından istişare açısından önemli. Tabii bunu anlatırken Kayseri bizim tarımsal potansiyelini de değinmek gerekiyor. Kayseri ticaret ve sanayide olağanüstü başarısının yanında aynı zamanda tarım hayvancılıkla çok önemli bir yerde. 2024 yılının resmi rakamlara göre Türkiye'de ekili alan büyüklüğünde 5’inci sırada bitirdi. 12'den 5’inci sıraya yükseldik, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarında da Türkiye'de 11. sıradan 5’inci sıraya yükseldik ve aynı zamanda Türkiye'de ilk 13 içerisinde 12 olan ürünün sayımızı 24'e çıkardık. Örnek vererek Aspir üretiminde Kayseri birinci sırada, çerezlik kabak üretiminde birinci sırada, Çavdar üretiminde birinci sırada, kimyon üretiminde birinci, çerezlik kabakta patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü, elmada dördüncü bu şekilde ilerliyor. Tabii hayvancılıkla da 430 bin büyük baş 1 milyon küçükbaş 3.9 milyon kanatlı ile Türkiye'de ilk 10’un içerisinde, balık üretiminde Türk somonu üretiminde, alabalık, yumurta üretiminde %37’sini karşılayacak Türkiye'de ilk 4 içerisindeyiz. Yani görüldüğü üzere Kayseri Tarım Hayvancılık şehridir, bizim hedefimiz var inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da ülkemizde ekilmedik bir karış toprak kalmasın talimatıyla 2024 yılında tüm Kayseri’mizde 620bin hektar ektik, inşallah bu fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tarım, hayvancılık ve gıda adına bir çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.