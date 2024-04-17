İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Melikgazi’ye yakışır hizmetler sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir gayretle çalışan Melikgazi Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sağlığı olumsuz yönde etkileyen canlıların üremesinin önüne geçmek için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

İlaçlamalar yıl boyunca periyodik aralıklarla yapılıyor

Yeşil alanlarla yoğun ilaçlama faaliyetleri sürdürerek Melikgazililerin sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan alanları steril hale getirmek ve özellikle yaz ayları başlangıcında artan larva, sivrisinek ve haşerelerin üremesine karşı önlem almak için ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz tarafından belirli periyodlarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun şekilde devam ediyor. Melikgazi genelinde yaptığımız ilaçlama çalışmaları ile zararlı canlıların taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği sıtma, tifüs gibi olası hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, mazgallar gibi zararlı canlıların üremesine sebep olan alanlarda ilaçlama yapıyoruz. Çalışmalarımız esnasında ekolojik sisteme zarar vermeyen, biyolojik dengeyle uyumlu ilaçlar ve son teknoloji alet ve araçlarımızla etkin hizmet sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Zararlı canlıların olumsuz etkilerini önlemek için çöplerin ağzının açık şekilde bırakılmaması, yiyecek ve içeceklerin açıkta bırakılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

İlaçlama çalışmalarının periyodik aralıklarla yıl boyunca süreceğini belirten Başkan Palancıoğlu, yaptıkları bilinçli mücadele ile çevre ve toplum sağlığına yönelik koruyucu önlemlerin devam edeceğini söyledi.