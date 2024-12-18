İlim Yayma Cemiyeti Voleybol Turnuvası sona erdi

Kayseri Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada, Kayseri takımı birinciliği elde ederek kupa ve madalyalarını aldı. İkinciliği Kahramanmaraş, üçüncülüğü ise Adana takımları kazandı.

Turnuva, öğrenciler arasında dayanışma ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıdı. Katılan tüm takımlar, gösterdikleri performans ve centilmenlik ile takdir topladı.