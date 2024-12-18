İlim Yayma Cemiyeti Voleybol Turnuvası sona erdi

İlim Yayma Cemiyeti, öğrenci yurtlarında barınan üniversite öğrencilerinin kaynaşma ve samimiyetini artırmak amacıyla 13-14-15 Aralık 2024 tarihlerinde bir voleybol turnuvası düzenledi. Kayseri, Yozgat, Malatya, Kahramanmaraş, Konya, Adana ve Ankara illerinden erkek öğrencilerin katıldığı turnuvada, toplamda 70 öğrenci ve 7 takım kıyasıya yarıştı.

İlim Yayma Cemiyeti Voleybol Turnuvası sona erdi

İlim Yayma Cemiyeti Voleybol Turnuvası sona erdi

Kayseri Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada, Kayseri takımı birinciliği elde ederek kupa ve madalyalarını aldı. İkinciliği Kahramanmaraş, üçüncülüğü ise Adana takımları kazandı.

Turnuva, öğrenciler arasında dayanışma ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıdı. Katılan tüm takımlar, gösterdikleri performans ve centilmenlik ile takdir topladı.

İlim Yayma Cemiyeti Voleybol Turnuvası sona erdi

Haber Merkezi

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