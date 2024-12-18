Sporcu fabrikası tekvandocuları kuşak taktı

Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası’nda tekvando kursu alan sporcular, kuşak taktı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen kuşak terfi ve diploma törenine katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sporcu Fabrikası ile binlerce gence düzenli spor yapma imkanı sağladıklarını söyledi.

Sporcuların ve velilerin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Milli Takımlar Antrenörü, Milli Hakem ve Talas Sporcu Fabrikası Tekvando Antrenörü Salih Çelik, “Her geçen gün tekvando sporuna ilginin arttığını görüyoruz. Hedefli ve planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha da çok çalışarak ve ülkemizin gençliğine sahip çıkarak uluslararası spor arenasında, dünya ve olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağız. Sporcu Fabrikasını kurarak gençlerimize sahip çıkan ve bize her türlü konuda destek olan Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Sporcu Fabrikası’nın önemine değinerek, “5 yıl boyunca, 6 branşta on bine yakın sporcu yetiştirdik. Şu anda sporcu fabrikasında 900 civarında çocuğumuz yaz kış spor yapıyor. Velilerimiz bize güvenip çocuklarını gönderiyor. Belediye, veli, sporcu üçgeninde güzel işlere imza atıyoruz. Bugün de burada tekvando sporuna gönül veren sporcularımızın kuşak terfi törenindeyiz. Hepsini tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Emek veren antrenörlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kuşak terfisi alan Talas Sporcu Fabrikası sporcuları Kerem Alper Arslan, Yusuf İslam Tamer, Hanife Tamer, Malik Tamer, Afra Sultan Taşar, Arif Kaan Doğan, Fatmanur Doğan ve Emine İrem Kurnaz’a kuşakları takıldı.