İlkokul 1. Sınıf öğrencisinin kırtasiye masrafı ortalama 890 TL

Eylül ayının gelmesiyle okul sezonu da başlıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için öğrenciler ve veliler hazırlıklara başladı. Bu sezon 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerin ise kırtasiye masrafları ortalama 890 lira tutuyor. Vizyon Kırtasiye Personeli Gülseren Koç, sezonun hareketli olduğunu belirterek, “Sezonumuz çok yoğun. Anasınıfı haftamız bu hafta başladı. Önümüzdeki haftalarda da ilkokul ve ortaokul sürecimiz başlıyor. Gayet yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Temel ihtiyaçlardan oluşan kırtasiye ürünlerinin fiyatı ise şu şekilde;

Çanta modelleri: 539,90 TL

Kalemlik: 39,90 TL

Suluk:29,90 TL

Defter: küçük boy 2 adet 24,90- büyük boy 2 adet 39,90 TL

Boya seti:99,90 TL

Kurşun kalem:2 adet 2 TL

Silgi: 7,90 TL

Kalemtıraş: 1 TL

Resim defteri: 9,90 TL

Cetvel seti: 24,90 TL

Yapıştırıcı: 9,90 TL

Makas: 19,90 TL

Defter yüzü 9,99 TL

Tahta kalemi: 6,90 TL

Uç: 9,90 TL,

Çıtçıtlı dosya: 14,90 TL.