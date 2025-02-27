İlter Sağırsoy'un merakla beklenen kitabı 'Öyle Hikâyeler ki!' raflarda yerini aldı

Sağırsoy’un kitabı, okuyucuları, yüzyıllar boyunca ayakta kalmış eski yapılar ve onların sakladığı hikâyeler arasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, taşlar ve duvarlar arasına gizlenmiş sırları keşfederken, bu sırların ardındaki milletin ruhunu ve geçmişini de anlamamızı sağlıyor.

Kitapta, Kayseri’de 1284 yıldır ayakta duran bir caminin bilinmeyen hikâyesi, efsanelere karışmış Kırk Kızlar’ın gerçek hikâyesi, yedi tuğlanın ardındaki mistik mesaj ve kaderi mühürlenen bir ibadethanenin fısıltıları gibi birçok esrarengiz öykü bulunuyor.

İlter Sağırsoy, kitabını sadece bir edebiyat eseri olarak değil, aynı zamanda bir zaman kapsülü olarak tanımlıyor. Kitap, geçmişin izlerini taşıyan yapıları ve onların yaşattığı halkın değerlerini bugüne aktarma amacını taşıyor.

Sağırsoy, "Öyle Hikâyeler ki!" ile hem tarihi bir yolculuk yapmak hem de bir halkın ruhunu anlamak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuyor. "Bazı hikâyeler anlatılmayı bekler" diyerek okuyucularını bu hikâyeleri keşfetmeye davet ediyor.

"Öyle Hikâyeler ki!" kitabı, Amazon ve tüm dijital platformlarda, ayrıca yayınevlerinde satışta. Geçmişin fısıldadığı sırları duymak isteyenler için harika bir seçenek!