Kaymos Yönetimi ziyaretlerine başladı

Geçtiğimiz günlerde Başkan seçilen Mehmet Yalçın ve KAYMOS Yönetim Kurulu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kaymos Yönetimi ziyaretlerine başladı

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında, KAYMOS’un faaliyetleri ve Kayseri mobilya sektörünün gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Gökmen Çiçek, KAYMOS’un Kayseri ekonomisine katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, derneğin çalışmalarını desteklediğini ifade etti. KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise, Kayseri mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Haber Merkezi

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