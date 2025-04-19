Kayseri'de Aşı Kültürü ve Stratejik Önemi Masaya Yatırıldı

Programa; Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akademisyenler ve sağlık uzmanları katılım sağladı.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aşı Geleneği

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye’nin Osmanlı döneminden itibaren güçlü bir aşı kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet döneminde de bu mirasın devam ettiğini belirtti. “Çin’e kolera aşısı göndermişiz, Japonya’ya aşı yollamışız. 1998’e kadar birçok aşı üretmişiz. Ancak o tarihten sonra hem üretimi hem de insan gücünü kaybettik,” diye konuştu.

Aşının Kardiyak Etkileri ve Güvenilirliği

Programda konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, Covid-19 aşısının kalp krizine yol açtığı iddialarına bilimsel verilerle yanıt verdi. “Çalışmalar gösteriyor ki Covid-19 virüsünün kendisi kardiyak ölümlere neden oluyor. Ancak aşıya bağlı bir ölüm vakası görülmemiş,” dedi.

Stratejik Bir Gelecek İçin Aşı Üretimi

Özdarendeli, Türkiye’nin aşı üretimine geri dönmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, pandemide insan kaynağı eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. “Paranız olur, fabrika kurarsınız, ama eğer insan gücünüz yoksa stratejik noktalarda büyük problemler yaşarsınız. Umuyorum ki bu farkındalık devam eder ve Türkiye yeniden güçlü bir aşı üreticisi konumuna gelir,” dedi.

Kayseri ve Erciyes Üniversitesi’nin TURKOVAC sürecindeki kritik rolü vurgulanarak, aşının stratejik öneminin anlaşılmasıyla gelecekte bu alanda daha büyük adımlar atılacağı belirtildi.

Bu üslup daha akıcı ve okuyucu dostu oldu, hem akademik detayları koruyarak hem de ilgi çekici bir anlatım sunarak haberin etkisini artırdım. Eğer farklı bir ton istiyorsan, ona göre tekrar düzenleyebilirim!