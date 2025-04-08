İmam Hatipli Güreşçiler Kayseri'de Kıyasıya Yarıştı

Müsabakalarda Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) büyük bir başarı göstererek 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Somuncu Baba Proje Spor İmam Hatip Lisesi ise 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile yarışmayı tamamladı. Keykubat AİHL ise 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, organizasyon komitesi tarafından Filistin temalı tişörtler hediye edildi.

Hikmet Spor Kulübü Koordinatörü Kasım Argun, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İmam hatipli kardeşlerimizle dostluğun pekiştiği, centilmence bir müsabaka tamamladık. Güreş sporu geçmişte bu okulların en büyük rekabet alanıydı. Bu sene de bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bir imam hatipli olarak, okullarımızın sporda da ne kadar başarılı olduklarını görmek gurur verici. Sporcuları yetiştiren değerli hocalarımıza da ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum.”

5. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl 21 farklı branşta, 2500 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Organizasyon sonunda en fazla madalya ve kupa toplayan okul, süper kupa ile ödüllendirilecek.