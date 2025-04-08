Jandarma ekipleri bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında, bir tırda bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bünyan ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde, Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde, çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.