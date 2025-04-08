  • Haberler
  • Asayiş
  • Jandarma ekipleri bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi

Jandarma ekipleri bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında, bir tırda bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bünyan ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde, Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde, çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç öğretim üyesi yakalandı
Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç öğretim üyesi yakalandı
Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Kızılırmak’ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Çopuroğlu, 'Kayseri sanayisinin Sıfır Atık Projesi'nde örnek teşkil edeceğine inanıyorum'
Çopuroğlu, “Kayseri sanayisinin Sıfır Atık Projesi’nde örnek teşkil edeceğine inanıyorum”
KAYMEK, 6 yılda bir milyondan fazla vatandaşa ulaştı
KAYMEK, 6 yılda bir milyondan fazla vatandaşa ulaştı
Kayseri'de Kültür Sanat Dolu Hafta Sonu Etkinlikleri
Kayseri’de Kültür Sanat Dolu Hafta Sonu Etkinlikleri
Altınoluk Mahallesi'ne Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Kazandırılıyor
Altınoluk Mahallesi’ne Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Kazandırılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!