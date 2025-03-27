İmamoğlu'nun Stratejisi: Tarihi Kopyalama Çabası mı?

Böhürler, İmamoğlu'nun kendini bir "demokrasi kahramanı" olarak konumlandırma girişimlerinin, önceden planlanmış bir finansman ağı ve stratejik hazırlıklarla desteklendiğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu'nun tutuklanma gerekçelerinin yolsuzluk ve kişisel menfaat iddiaları etrafında şekillendiğini ifade etti.

Yazıda, İmamoğlu'nun bu stratejilerle Erdoğan'ın siyasi başarısını kopyalamaya çalışmasının, bireysel karakter farklılıkları nedeniyle başarısız olabileceği vurgulandı. Böhürler, bu durumu "Eğer her hapse giren Erdoğan olsaydı, 23 yılda binlerce Erdoğan çıkardı" sözleriyle özetledi.