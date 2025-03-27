İmamoğlu'nun Stratejisi: Tarihi Kopyalama Çabası mı?
Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Yeni Şafak'taki köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'nun siyasi iletişim stratejilerini ele aldı. Böhürler, İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişini taklit etmeye çalıştığını öne sürdü. Özellikle hapis hikâyesi üzerinden bir benzerlik oluşturma çabası dikkat çekiyor.
Böhürler, İmamoğlu'nun kendini bir "demokrasi kahramanı" olarak konumlandırma girişimlerinin, önceden planlanmış bir finansman ağı ve stratejik hazırlıklarla desteklendiğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu'nun tutuklanma gerekçelerinin yolsuzluk ve kişisel menfaat iddiaları etrafında şekillendiğini ifade etti.
Yazıda, İmamoğlu'nun bu stratejilerle Erdoğan'ın siyasi başarısını kopyalamaya çalışmasının, bireysel karakter farklılıkları nedeniyle başarısız olabileceği vurgulandı. Böhürler, bu durumu "Eğer her hapse giren Erdoğan olsaydı, 23 yılda binlerce Erdoğan çıkardı" sözleriyle özetledi.