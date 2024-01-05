İncesu’da ‘Fidan Dik Orman Olsun, Yaşayacak Yurdun Olsun’ sloganı ile 5 bin çam fidanı dağıtıldı

İncesu Belediyesi, daha yeşil İncesu için başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe meydanında ‘Fidan Dik Orman Olsun, Yaşayacak Yurdun Olsun’ sloganı ile ilçe halkına 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açıklamada “Daha Temiz ve Daha Yeşil İncesu için geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Park sayımızı artırdık. Yeşil alan sayımızı artırdık. 5 yıldır yaklaşık 40 bin toprakla buluşturduk. Bugün de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğünden temin ettiği çam fidanlarını vatandaşlarımıza dağıttı. Peygamber Efendimiz “Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.” buyuruyor. Dağıttığımız fidanlar toprakla buluşacak. Büyüyecek ve İncesu’muz daha da güzelleşecek” dedi.