Talasgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas'a 3-0'lık skorla yenildi
TFF 3'üncü Ligde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda İnegöl Kafkas'a 3-0'lık skorla yenildi.
- 06.11.2023 04:35
- Güncelleme: 06.11.2023 04:35
Türkiye Kupası’nda 3’üncü Tur’a kadar yükselen ve hafta içi mağlup olarak elenen Talasgücü Belediyespor, Ligin 9’uncu haftasında Bursa deplasmanına gitti. Bugün oynanan maçta İnegöl Kafkas karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Talasgücü Belediyespor ikinci yarıda bir gol daha yiyerek maçı 3-0’lık sonuçla kaybetti. Talas ekibi ligde bir maç sonra mağlubiyet
Serisine devam etti.
1ha
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