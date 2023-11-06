Talasgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas’a 3-0’lık skorla yenildi

Türkiye Kupası’nda 3’üncü Tur’a kadar yükselen ve hafta içi mağlup olarak elenen Talasgücü Belediyespor, Ligin 9’uncu haftasında Bursa deplasmanına gitti. Bugün oynanan maçta İnegöl Kafkas karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Talasgücü Belediyespor ikinci yarıda bir gol daha yiyerek maçı 3-0’lık sonuçla kaybetti. Talas ekibi ligde bir maç sonra mağlubiyet

Serisine devam etti.