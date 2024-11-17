İsrail askerinden Kur'an'a insanlık dışı bir iğrençlik daha
Gazze'ye kara saldırısı düzenleyen İsrail askerleri, direnişçilerden kaçıp saklandıkları harabeye çevrilmiş bir evde bulunan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e iğrenç saldırı gerçekleştirdi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye kampı bölgesinde Kassam Tugayları’ndan ağır darbeler yiyen İsrail askerleri, saklandıkları bir Filistinli’nin evinde iğrençliğe imza attı. Noam Ben Ari isimli İsrail askeri, evdeki Kur’an-ı Kerim’in üzerine idrarını yaptı.
Bütün Müslümanları tahkir edecek çirkin eyleminin fotoğrafını çeken Siyonist asker, görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.
İsrail askeri, Kur’an’a idrarını yaptığı fotoğrafı, “Şiddet içeren suç” notuyla paylaştı.