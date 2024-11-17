  • Haberler
  • Dünya
  • İsrail askerinden Kur'an'a insanlık dışı bir iğrençlik daha

İsrail askerinden Kur'an'a insanlık dışı bir iğrençlik daha

Gazze'ye kara saldırısı düzenleyen İsrail askerleri, direnişçilerden kaçıp saklandıkları harabeye çevrilmiş bir evde bulunan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e iğrenç saldırı gerçekleştirdi.

İsrail askerinden Kur'an'a insanlık dışı bir iğrençlik daha

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye kampı bölgesinde Kassam Tugayları’ndan ağır darbeler yiyen İsrail askerleri, saklandıkları bir Filistinli’nin evinde iğrençliğe imza attı. Noam Ben Ari isimli İsrail askeri, evdeki Kur’an-ı Kerim’in üzerine idrarını yaptı.

Bütün Müslümanları tahkir edecek çirkin eyleminin fotoğrafını çeken Siyonist asker, görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.

İsrail askeri, Kur’an’a idrarını yaptığı fotoğrafı, “Şiddet içeren suç” notuyla paylaştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan övgü alan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne destek sözü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan övgü alan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne destek sözü
Özel çocuklara özel doğum günü kutlaması
Özel çocuklara özel doğum günü kutlaması
Başkan Büyükkılıç, Gaziantepli öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, Gaziantepli öğrencilerle bir araya geldi
Cırgalan'da çevre yoluna alternetif yeni yol çalışması devam ediyor
Cırgalan'da çevre yoluna alternetif yeni yol çalışması devam ediyor
Yılın modası şömineli önü siyah sobalar
Yılın modası şömineli önü siyah sobalar
Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayserili Kadınlarla yürüyüş yapıp sorunlarını dinledi
Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayserili Kadınlarla yürüyüş yapıp sorunlarını dinledi