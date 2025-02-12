İstanbul'da 'Erciyes'e bilbortlu tanıtım
Kayseri'nin gözde kış turizm merkezi olan Erciyes, tanıtım atağını İstanbul'da da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., kayak severleri Erciyes'e çekmek amacıyla İstanbul'un çeşitli bölgelerinde billboardlara reklamlar yerleştirdi. Bu reklamlar, kayak tutkunlarına hem Erciyes'in sunduğu doğal güzellikleri hem de benzersiz kış tatil deneyimlerini hatırlatıyor.
Erciyes, 3 bin 917 metreye kadar yükselen zirvesiyle dikkat çekerken, kayağa uygun kar kalitesi, modern pist dizaynları ve mükemmel doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Üzerindeki doğal göller, oksijen deposu temiz havası ve muazzam manzarasıyla, Erciyes Kış Turizm Merkezi, Kayseri’nin turizm amiral gemisi olmaya devam ediyor.
Erciyes A.Ş., Erciyes’teki kış tatilinin sunduğu macerayı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla reklam çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.