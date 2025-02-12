İstanbul'da 'Erciyes'e bilbortlu tanıtım

Kayseri'nin gözde kış turizm merkezi olan Erciyes, tanıtım atağını İstanbul'da da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., kayak severleri Erciyes'e çekmek amacıyla İstanbul'un çeşitli bölgelerinde billboardlara reklamlar yerleştirdi. Bu reklamlar, kayak tutkunlarına hem Erciyes'in sunduğu doğal güzellikleri hem de benzersiz kış tatil deneyimlerini hatırlatıyor.

İstanbul'da 'Erciyes'e bilbortlu tanıtım

Erciyes, 3 bin 917 metreye kadar yükselen zirvesiyle dikkat çekerken, kayağa uygun kar kalitesi, modern pist dizaynları ve mükemmel doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Üzerindeki doğal göller, oksijen deposu temiz havası ve muazzam manzarasıyla, Erciyes Kış Turizm Merkezi, Kayseri’nin turizm amiral gemisi olmaya devam ediyor.

Erciyes A.Ş., Erciyes’teki kış tatilinin sunduğu macerayı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla reklam çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Suriye'ye yardım ziyareti
Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Suriye'ye yardım ziyareti
Baca boşluğuna düşen kedi, enkaz altı görüntüleme cihazıyla kurtarıldı
Baca boşluğuna düşen kedi, enkaz altı görüntüleme cihazıyla kurtarıldı
YRP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi
YRP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi
Kayseri'de kar tatili beklentisi boşa çıktı: Eğitime devam
Kayseri'de kar tatili beklentisi boşa çıktı: Eğitime devam
Kayserispor 'Çirkin ve kötü tezahürat'tan yine PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor ‘Çirkin ve kötü tezahürat’tan yine PFDK’ya sevk edildi
Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan 5 kişi yakalandı
Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan 5 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!