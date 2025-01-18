İstanbul'daki firmanın 'Kayseri Mantısı'nda taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin tespitini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listede, İstanbul'daki bir firmanın 'Kayseri mantısı' adıyla ürettiği üründe taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.
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