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  • İstanbul'daki firmanın 'Kayseri Mantısı'nda taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı

İstanbul'daki firmanın 'Kayseri Mantısı'nda taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin tespitini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listede, İstanbul'daki bir firmanın 'Kayseri mantısı' adıyla ürettiği üründe taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.

İstanbul'daki firmanın 'Kayseri Mantısı'nda taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı

16 Ocak 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede, İstanbul’daki ‘Elle Mantı Börek - Ayşe Küçük’ isimli firmanın “Kayseri mantısı” olarak sunduğu üründe kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği belirtildi.

İstanbul'daki firmanın 'Kayseri Mantısı'nda taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı

Haber Merkezi

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