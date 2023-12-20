İstanbul'dan Kayseri'ye Lezzetin Yolculuğu: Mihrimah Kafe Açılıyor

Kayserinin en gözde mekanlarından biri olmaya aday Mihrimah Kahve Restoran Cumartesi günü kapılarını açıyor…

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  • 20.12.2023 18:48
  • Güncelleme: 20.12.2023 18:48
İstanbul'dan Kayseri'ye Lezzetin Yolculuğu: Mihrimah Kafe Açılıyor

Mihrimah şirketler grubu tarafından Kayseri de işletilecek olan Mihrimah Kahve Restoran, birbirinden lezzetli menüleri ve ferah ortamıyla Kayserililer ile buluşuyor.

Şehrin en gözde güzergahı üzerinde, Furkan Doğan Yurdu yanında, 1050 metrekare bir kapalı mekana sahip olan Mihrimah Kahve Restoran, kapalı alanda 250, açık alanda 180 kişi olmak üzere aynı anda 430 kişye hizmet edebilecek geniş bir kapasiteye sahip.

Ayrıca, vip toplantı yanı sıra, ikinci bir 25 kişilik vip salonu bulunan Mihrimah Kafe Restoran, özel ve özenli teşrifatıyla da göz kamaştırıcı bir düzenlemeye sahip.

23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat: 12.00'de hizmete açılacak olan Mihrimah Kafe, aynı zamanda binlerce aktüel kitaplarıyla kitapseverleri bekliyor.

Haber Merkezi

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