Sarraf İhsan Gülderdi: “Güvenli liman altın, yılın en çok kazandıranı oldu”

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Geçen haftalarda altının tarihi zirveyi gördüğünü belirten Sarraf Gülderdi, “Tarihi zirve sonrası 50 liralık aşağı yönde bir hareket oldu. Şu anda Kazancılar Çarşısı’nda çeyrek altın 3 bin 270 lira, 22 ayar altın bin 900 lira ve has altın ise bin 980 liradan işlem görüyor. Dolar 29 lira 15 kuruş seviyesindeyken Euro da 31 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Düşüş yaşandığı sıralarda bir alım fırsatı oluşmuştu. Bin 930 seviyesinden tekrardan bin 980 liraya kadar yükselmiş durumda, düşmesinin ardından tekrar zirveyi gördü. Dövizde de kısa süreli düşüşün ardından yükselişe geçti ve bu yükseliş devam ediyor. Yılbaşında doları 30 lira, Euro’yu ise 32 lira olarak tahmin etmiştik, Euro 32 liraya dayanmış durumda ve Dolar da 29 civarlarında seyrediyor. Dövizin de yıl sonuna kadar yükselişe devam edeceğini ön görüyoruz. Güvenli liman olarak görülen altın, yılın en çok kazandıranı oldu” şeklinde konuştu.

‘ALTININ DÜŞÜŞÜNDEKİ BAŞ FAKTÖR ONS OLDU’

Sarraf Gülderdi; altının düşüşü üzerindeki baş faktörün ONS fiyatı olduğunu söyleyerek 2 bin 80 dolar civarından bin 980 dolara kadar sert bir şekilde düştüğünü ifade ederek, “ONS fiyatı da yeniden yükselmeye başladı ve altının yeniden zirveye ulaşmasına sebep oldu. ONS ise şu anda 2 bin 40 dolar seviyesinde , yılbaşına kadar 2 bin 80 dolara yeniden çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.

GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:

DOLAR: 29,15 TL

EURO: 31,90 TL

ÇEYREK ALTIN: 3270 TL

22 AYAR ALTIN: 1900 TL

HAS ALTIN: 1980 TL

ONS: 2040 USD.