İsveç'te ilk kez Türk bayrağı göndere çekildi

ABC Lojistik’in yöneticilerinin Volvo’nun Göteborg’daki merkezine yaptığı ziyaret, kültürel anlamda da dikkat çekti. Volvo, tarihinde ilk kez fabrika girişine Türk bayrağını 3 gün boyunca göndere çekti. Ziyaret sırasında ABC Lojistik heyeti, Volvo’nun son teknolojiyle donatılmış üretim tesislerini gezme fırsatı buldu. Volvo yetkilileri, ABC Lojistik ile yapılan iş birliğini "stratejik ortaklık" olarak tanımladı. ABC Lojistik’in 801 adet çekici alımıyla yaptığı 120 milyon euroluk yatırım, Türkiye taşımacılık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük araç yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor. Yeni araçlarla birlikte firma, operasyonel verimliliğini artırmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve çevre dostu çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.