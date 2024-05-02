İtfaiye ekipleri 1 ayda 605 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından nisan ayı istatistikleri açıklandı. Buna göre itfaiye ekipleri 1 ayda 256 yangın, 95 trafik kazası, 243 kurtarma, 11 su baskını, 4 bin 175 denetim gerçekleştirdi. Müdahale edilen toplam itfai olay 605 olarak açıklanırken bu rakama eğitim ve denetim dahil olmadığı bildirildi.