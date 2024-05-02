İtfaiye ekipleri 1 ayda 605 olaya müdahale etti
Kayseri'de itfaiye ekipleri 1 ayda 605 itfai olaya müdahale etti. En çok vaka ise 256 ile yangın oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından nisan ayı istatistikleri açıklandı. Buna göre itfaiye ekipleri 1 ayda 256 yangın, 95 trafik kazası, 243 kurtarma, 11 su baskını, 4 bin 175 denetim gerçekleştirdi. Müdahale edilen toplam itfai olay 605 olarak açıklanırken bu rakama eğitim ve denetim dahil olmadığı bildirildi.
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