İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti

Etkinlik kapsamında, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde düzenlenen şehir turunda öğrenciler, Kayseri’nin tarihi dokusunu yansıtan önemli mekânları ziyaret etti. Kayseri Kalesi, Selçuklu dönemine ait yapılar ve Kapalıçarşı gibi tarihi noktaları gezen öğrenciler, Gerçek'in verdiği detaylı bilgilerle şehrin geçmişine yolculuk yaptı.

Osman Gerçek, Kayseri’nin tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu zengin mirası yakından tanımalarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Gezi, öğrenciler arasında büyük bir beğeni toplarken, Kayseri’nin tarihi dokusunu ilk kez gören misafirler bu deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri’de sürecek olan voleybol turnuvasının ardından öğrencilerin etkinlik dolu bir programla hem spor yapıp hem de bölgenin kültürel zenginliklerini keşfetmeleri hedefleniyor.