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İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) tarafından düzenlenen yurtlar arası voleybol turnuvası, Kayseri'de başladı. Turnuvaya katılmak için çevre illerden gelen İYC öğrencileri, Kayseri'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı buldu.

İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti

Etkinlik kapsamında, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde düzenlenen şehir turunda öğrenciler, Kayseri’nin tarihi dokusunu yansıtan önemli mekânları ziyaret etti. Kayseri Kalesi, Selçuklu dönemine ait yapılar ve Kapalıçarşı gibi tarihi noktaları gezen öğrenciler, Gerçek'in verdiği detaylı bilgilerle şehrin geçmişine yolculuk yaptı. 

İYC Öğrencileri Kayseri'nin Tarihi Güzelliklerini Keşfetti

Osman Gerçek, Kayseri’nin tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu zengin mirası yakından tanımalarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Gezi, öğrenciler arasında büyük bir beğeni toplarken, Kayseri’nin tarihi dokusunu ilk kez gören misafirler bu deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Kayseri’de sürecek olan voleybol turnuvasının ardından öğrencilerin etkinlik dolu bir programla hem spor yapıp hem de bölgenin kültürel zenginliklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

 

Haber Merkezi

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