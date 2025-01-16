Kayseri'de voleybol hakem kursu açılacak

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak olarak Aday Voleybol Hakem Kursu açılacağını duyurdu. Şubat tarihinde açılacak olan kursta eğitimlerin Cuma, Cumartesi ve Pazar günü verileceği öğrenildi. Yapılan yazılı açıklamada başvuru şartları şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Lise ve dengi okulda okuyor veya mezun olmak. 17 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak. Lisanslı voleybol oynayan veya antrenörü olanlar için 36 yaşından gün almamış olmak. Adli sicil kaydı bulunmamak. Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak. Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak.

Detaylı bilgi ve dokümana Kayseri İl Temsilciliği internet üzerinde ulaşılabileceği duyuruldu.