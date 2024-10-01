İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Yapılan hatalı ulaşım zammının geri çekilmesi gerekiyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam gelmiş ve yeni tarifeye göre tam bilet 20, indirimli bilet 11 lira olarak belirlenmişti. Konu hakkında eleştirilerini dile getiren İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, gelen zamla birlikte vatandaşa bir mağduriyet yaşatıldığını söyledi. İYİ Partili Şahin, “Büyükşehir Belediyesini ulaşıma yapmış olduğu zam neticesinde vatandaşımız büyük bir mağduriyet yaşamakta, bunu da tepki olarak dile getirmektedirler. Ekonominin mevcut durumundan dolayı vatandaş evini nasıl geçindireceğini düşünürken, üstüne üstelik ay sonuna kuruş hesabı yaparken otobüs ve tramvaya yapılan zamlar veya aktarmaların iptal edilmesi belediye başkanlarınca 3-5 liralık zam söylemlerine sebep olsa da aslında vatandaş için ay sonunu getiremeyecekleri bir bütçe açığına sebep olmaktadır. Bunun için oturmuş oldukları rahat makam koltuklarında, bindikleri son model araçlarında veya lüks evlerinde oturarak vatandaşın halini anlamaları mümkün değil. Biraz vatandaşın arasına karışsalar ayın ortasında bir emeklinin bir ekmek parasını ödemek için üç kart çıkartıp üçünde de yetersiz bakiye ile karşılaştığını görecekler. Vatandaştan almış oldukları oyların vebalini daha fazla omuzlarında hissetmek istemiyorlarsa, gerçekten vatandaşa bir hizmet vermek istiyorlarsa bir zahmet vatandaşın arasına karışıp dertlerini dinlemeliler. Hata yapıldı bu hatayı geri çekerek yapmış oldukları zamdan feragat ederek vatandaşın üstüne bu yükü bindirmemeleri gerekiyor. Söylediklerim vatandaşın talebidir. Bunları dikkate almalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.