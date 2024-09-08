İYİ Partili Ofluoğlu, 'Toplumun ahlakını ve aile yapısını bozan tv programlarına son verilmeli'

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, gündüz kuşağındaki televizyon programlarının toplumun ahlakını ve aile yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti. Ofluoğlu, “Gündüz Türk milletinin ve özellikle evde olan insanların çok uzun saatler televizyon seyretmek gibi bir alışkanlığı var. Bence dejenerasyona en büyük katkıyı sağladığına inandığım RTÜK, öncelikle ele alması gereken gündüz kuşağındaki toplumun ahlakını ve aile yapısını dejenere eden programlara son vermesi gerekiyor. Okul öncesi eğitimden başlayarak, çocuklara genel ahlak kurallarını bizim çocukluğumuzda verildiği gibi dürüst insan olmayı, çalışkan olmayı, büyüklerine saygılı olmayı, küçüklerini korumayı bu genel normları verecek bir eğitim sistemini yeniden ele alınması lazım. Okul öncesi eğitim artık zorunlu değil, değişik eğitim kurumları var. Halbuki Devlet eğitimin her aşamasında yer alarak, şiddeti de, ahlakın yeniden revize edilmesini de, insan olmanın erdemlerini de çocuklara kazandırabilir” diye konuştu.

Ofluoğlu, "Toplum Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini örnek alıyor. Kadın, çocuk veya sokak hayvanlarına yönelik söylemlerinde eğer dillerine dikkat ederlerse mesela Cumhurbaşkanı kamuya açık bir söyleminde kadına, çocuğa veya herhangi bir canlıya uygulanacak şiddeti en ağır bir şekilde hiç bir müsamaha göstermeden gereken cezayı vereceğiz, bunun için bütün kurumlarımız el birliği ile çalışacak dese şiddetin önlenmesinde bunun çok önemli olduğunu ve çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Torpilden uzak, liyakat ve milli çıkarların ön planda olduğu bir politika anlayışı benimsenmelidir” şeklinde konuştu.