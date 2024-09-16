İYİ Partili Ülker, Kayseri'de çözülemeyen trafik sorununa dikkat çekti

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik sorununa ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Trafikte yaşanan kuyrukların ve kazaların üzerine açıklama yapan Ülker, " Hulisi Akar Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na 25 dakika da anca dönebildik. Öte yandan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Melikgazi Belediyesi önü alt geçidinin ayrı bir sorunu var. Trafikte beklemek istemeyen sürücülerin soldan gelip sırada bekleyen araçların önüne kırması, küfürler ve kavgalara yol açıyor. Açıklamalar ise yine aynı olacak " Alt geçitte kaza vardı ". Bu alt geçidin kaza istatistikleri ölçüldümü veya şehrin başka bir alt geçidinde ya da kavşaklarında bu oranda kazalar oluyor mu ve trafik mühendisliğinde bu soruların karşılığı nedir. Melikgazi Belediyesi önünde ki bu alt geçit, giriş ve çıkışlarının eğimleri çok dik olması sebebiyle standartlara uygun değil. Dik eğimler, sürücülerin alt geçide hızlı bir şekilde giriş yapmasına neden oluyor ve sürücülerin zamanında fark etmelerini engellemesiyle kazalara sebebiyet veriyor. Şehrimizde Kartal Kavşağı ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor, bu çalışmaların içerisine mutlaka Melikgazi Belediyesi önünde ki alt geçidin eğim probleminin iyileştirilmesi de dahil edilmeli " şeklinde konuştu.