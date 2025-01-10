Jandarmadan kaçan hükümlü ikinci kattan atladı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. Ç. 2'nci kattaki evin balkonundan kaçmak isterken ahşap odun ve demir parçalarının üzerine düştü. M.Ç. düştüğü yerde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Jandarmadan kaçan hükümlü ikinci kattan atladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği(JASAT) ve Kocasinan Merkez Jandarma Komutanlığı  ile birlikte aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 5 Hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 aydır aranan toplam 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. Ç. 2’nci kattaki evin balkonundan kaçmak isterken ahşap odun ve demir parçalarının üzerine düştü. M.Ç. düştüğü yerde yakalanarak ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine Sevk edildi. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen M.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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