Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Erciyes Dağı Aktif Bir Volkan'

Erciyes Dağı’nın Oluşumu ve Volkanik Faaliyetleri

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Erciyes Dağı’nın oluşumu hakkında bilgiler verdi: "Orta Anadolu Bölgesi’nde volkanik faaliyetler yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı. Erciyes ve Koç Dağı, yaklaşık 5.3 milyon yıl önce volkanik faaliyetlerine başladı. Erciyes’in oluşumu iki aşamada değerlendirilmektedir: İlk evrede volkanik patlamalar ve kaldera oluşumu, ikinci evrede ise kaldera oluşumu ile Göğ Dağı, Ali Dağı, Lifos Dağı gibi domların oluşması." Evsen, Erciyes’in volkanizmasının yaklaşık 2.6 milyon yıldan itibaren püskürmeye başladığını belirtti.

Erciyes’in Tarihi Patlamaları

Evsen, Erciyes’te yapılan bilimsel araştırmaların günümüzden 20 bin yıl önce patlamaların olduğunu tespit ettiğini aktardı: "Erciyes Dağı’nda meydana gelen en son olay, yaklaşık 2 kilometre çapında volkanik bir çığdır. 5097 ile 8300 yılları arasında Erciyes Dağı’nın volkanik faaliyetleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar, Erciyes’in en güncel faaliyetinin 80 bin yıl yaşında olabileceğini göstermektedir."

Erciyes Dağı Aktif Volkanik Dağ Grubunda

Evsen, uluslararası Volkanoloji Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Erciyes Dağı’nın aktif volkanik dağ grubunda yer aldığını belirtti. "Günümüzde sadece püsküren dağlar aktif değildir. Son 10 bin yıl içinde en az bir kere faaliyete geçen volkanik dağlara da aktif volkanik dağ denir," dedi.

Kısa Vadede Patlama Belirtisi Yok

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Erciyes Dağı’nın kısa sürede patlamasıyla ilgili bir emare bulunmadığını da sözlerine ekledi: "Erciyes’in yeniden patlayabilmesi için birçok işaretin olması gerekiyor. Şu anda Erciyes’te böyle bir durum söz konusu değil."