Kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi

 Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallerle beraber yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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  • 25.11.2023 06:24
  • Güncelleme: 25.11.2023 06:24
Kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliye ait 3 adreste yapılan aramada ise 3 tabanca, 5 av tüfeği, 59 fişek, 2 şamdan, 7 kılıç, 1 sütun, 96 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ve 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

1ha

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