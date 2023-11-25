Kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliye ait 3 adreste yapılan aramada ise 3 tabanca, 5 av tüfeği, 59 fişek, 2 şamdan, 7 kılıç, 1 sütun, 96 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ve 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.