Yabancı uyruklu iki kişi silahla vurularak öldürüldü

 Gevher Nesibe Mahallesi'n bir apartmanın terasında meydana gelen olayda yabancı uyruklu i M.A. ile A.A. yabancı uyruklu A.A. tarafından vurularak öldürüldü.

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  • 25.11.2023 06:23
  • Güncelleme: 25.11.2023 06:23
Yabancı uyruklu iki kişi silahla vurularak öldürüldü

Olay saat 21.00’de sıralarında Kocasinan İlçesi Atatürk Bulvarı Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs apartmanın teras katında bulunan bekar evine gelerek içeride bulunan ve akraba olan M.A. ile A.A.’yı silahla vurdu. Şahıs daha sonra olay yerinden  kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri silahla vurulan şahısların yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi olarak aranan A.A.nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öldürülen M.A. ile A.A.’nın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

1ha

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