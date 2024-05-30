KADES hayat kurtardı

Kayseri’de işe giden bir kadının önünü keserek tüfek doğrultan ve uzaklaştırma kararı olan şahıs KADES sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne KADES uygulamasından gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekiplerin yaptıkları çalışmalarda hakkında uzaklaştırma kararı olan L.T.’nin (46) işe giden kadının önünü keserek tüfek doğrulttuğu bilgisine ulaştı.

Olay anı kamerada

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.T. yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olay anı da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.