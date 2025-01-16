Kamu Ödemelerinde Yeni Dönem: TROY Kart Kullanımı Başlıyor

Kamu Ödemelerinde TROY Kart Dönemi

Yayımlanan genelgeye göre, aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemleri kullanılacak:

- Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri

- Emekli aylıkları

- Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler

- Sosyal yardım ödemeleri

- Öğrenci burs ve kredi destekleri

- Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler

- Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler

- Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler

Vatandaşa TROY Kart Verilecek

Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde, aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.

Cumhurbaşkanlığından Açıklama

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Düzenleme Bugün Devrede

Yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedefleniyor. Yeni düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.