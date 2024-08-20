Kamyon ile otomobil çarpıştı
Kayseri-İncesu istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri- İncesu karayolu istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyon, demir bariyerleri aşarak refüje çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobil ağır hasar alırken içinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Can kaybı durumu henüz bilinmeyen kazada trafik kontrolünü sağlayan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.