Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Dirgenali'ye 1 yıl seyirden men cezası verildi

Kayserispor, Süper Ligin 17’nci haftasında Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakada yaşanan olaylar nedeniyle Kayserispor, PFDK’dan 853 Bin TL para cezası aldı. Dün gece de 21 taraftarın gece karakola çağrılarak ifadeleri alındığı ve taraftarlara 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği öğrenildi.

Kayserisporlu taraftarlar gece yapılan işleme ve 21 taraftara verilen 1 yıl spor müsabakalarından men cezasına tepki gösterdi.

DİRGENALİ: BU İŞLEM STADA BİLETSİZ GİREN VE SEYİRCİ ALAN ALANLARA VERİLECEK Mİ?

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, “Dün gece tribünden 21 arkadaşımız saha olayları nedeniyle gece karakola çağrılarak 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verilmiştir. Ortada bir suç var ise elbette işlem yapılacak, neden yapılıyor demeyiz ama gece 1'de bunun yapılıyor olması normal değil. Bize yapılan bu işlem, stada biletsiz seyirci alanlara ve biletsiz o stada giren insanlara yapılacak mı, merakla bekliyoruz! Bir mevzuat varsa herkese aynı işlesin. Yapanın yanına kar kalacağı bir sistemi biz kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.