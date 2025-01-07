Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde başkanlık yarışı: Aydın Kalkan adaylığını açıkladı

Genel kurul öncesinde, Eğitimci ve Sendikacı Aydın Kalkan başkanlık için adaylığını açıkladı. Kalkan, halktan ve büyüklerinden gelen ısrarlı talepler üzerine bir grup arkadaşıyla birlikte yönetime talip olduklarını belirtti.

Kalkan, yönetimi devralmaları durumunda derneği adil, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim tarzıyla kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Adayı Aydın Kalkan'ın Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluşuyor:

3 Dönemdir dernek başkanlığı görevini yapan Cemil Görücü, yaptığı faaliyetlerle ilgili bir paylaşım yaptı.