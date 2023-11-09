Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 3 kişi serbest bırakıldı

Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1'i kadın 3 kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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  • 09.11.2023 09:58
  • Güncelleme: 09.11.2023 09:58
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 3 kişi serbest bırakıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1’i kadın 3 kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, kentte medikal malzemesi satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar payı vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahısların adreslerini tespit ederek operasyon düzenlendi. 1’i kadın 4 kişi, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1’i kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 3 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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