  • Haberler
  • Asayiş
  • Kargoyla gönderilen uyuşturucu alıcısına ulaşmadan yakalandı

Kargoyla gönderilen uyuşturucu alıcısına ulaşmadan yakalandı

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yurtdışından kargo ile gönderilen 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kargoyla gönderilen uyuşturucu alıcısına ulaşmadan yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; yurtdışından karo ile gönderilen 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yurtdışından kargo ile gönderilen 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adlı işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mimarsinan Mahallesi'ne yeni yollar kazandırıldı
Mimarsinan Mahallesi'ne yeni yollar kazandırıldı
Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye davet
Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye davet
Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret