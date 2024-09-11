Kartal Kavşağı'ndan Organize gidiş yolu bugünden itibaren kapalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışması yapacak. Kartal Kavşağı istikametinden gelip, Organize Sanayi istikametine gidiş yönü 11 Eylül gününden itibaren trafiğe kapatılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yerel yönetim hizmetleri kapsamında kent genelinde yeni yolları ulaşıma açarak trafik sorunu oluşmadan önlem alan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda da altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yol çalışmaları kapsamında, araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışmaları yapacaktır. Kartal Kavşağı istikametinden gelip, Organize Sanayi istikametine gidiş yönü 11 Eylül gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu yöndeki ulaşım Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinden sağlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.