Kaski'den atık su için 407 milyon Tl’lik büyük yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su hattı imalatı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, halkımızın tamamına kusursuz ve sürdürülebilir hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlerken, belediyemize bağlı kurumlarımız da aynı özveri ile çalışıyorlar. Her geçen gün yeni projeler ile Kayseri’mizin seçkin kentler kategorisinde yer alabilmesi için insanımıza ve çevremize katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için geçtiğimiz yıl 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su yatırımı yapıldı. Her şey memleketimiz için vatandaşımız için yapılıyor. Amacımız, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetkârı olmak. Sağlam altyapı sağlam gelecek demektir. Bu gerçeği hiç bir zaman göz ardı etmedik. Tüm birimlerimiz bu bilinçle gerçekten fedakârca gece gündüz demeden çalışıyorlar. Gerçekleştirilen yatırımlarımız kentimize hayırlı olsun. Aynı azim ve kararlılıkla yeni projeler ile 2025 yılında da halkımızın hizmetinde olacağız” ifadelerini kullandı.