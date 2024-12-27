Meslek Lisesi Öğrencilerine Coğrafik Bilgi Sistemi semineri

Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli konularda iş birliğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, kurumlardan gelen talep doğrultusunda ilgili konunun uzmanlarınca eğitim programları düzenleyerek kurumlara destek vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita Tapu Kadastro Öğretmeni İlknur Koç Yıldız’ın Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ilettiği, öğrencilere yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ve bu alanda yapılmış projeler hakkında seminer düzenlenmesi talebi doğrultusunda öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Projeler Semineri’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket ve Harita Mühendisi Yusuf Taşkesen tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri ‘CBS’ ile ilgili sunumlar yapıldı.

Sunumlarda, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi, Mezarlık Bilgi Sistemi, AYKOME Bilgi Sistemi, Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi, UKOME Bilgi Sistemi, Nöbetçi Eczaneler, 360° Panoramik Görüntü, Fotogrametrik Hava Fotoğrafları, Kayseri Haritaları İndir, Trafik Kazaları Bilgi Sistemi, Tarihi Eserler Bilgi Sistemi, Yeşil Alanlar Bilgi Sistemi, Hukuk Bilgi Sistemi gibi konularda yapılan yazılım ve çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Ayrıca, Harita-Tapu-Kadastro Alanı öğrencilerine yönelik 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi (City Surf) ve cbs.kayseri.bel.tr web sitesinde bulunan yeni yazılımı yapılan kent rehberi hakkında da geniş kapsamlı bilgiler verildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özay Besim, Harita Tapu Kadastro Öğretmeni İlknur Koç Yıldız ve öğrenciler verimli geçen seminer dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline teşekkürlerini ilettiler.