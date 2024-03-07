Katil zanlısının rahatlığı pes dedirtti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlının cinayet nedenine, ’kendi aramızdaki mesele’ diyerek cevap vermesi ’pes’ dedirtti.

Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parkta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kamelyada oturan Ş.S.’ye (16), S.A. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ş.S. ensesine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ş.S.’nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ş.S.’nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri; olayın ardından kaçan şüpheli katil zanlısı S.A. ile birlikte H.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Kendi aramızdaki muhabbet"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ile H.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.A., burada cinayeti neden işlediği sorusuna rahat tavırlarla ’kendi aramızdaki muhabbet’ şeklinde cevap verdi.