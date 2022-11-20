Kavga ettiği babaannesini bıçakladı
Kayseri'de Oruçreis mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre İ.D. kendisine para vermeyen babaannesini bıçakladı. Polis, babaannesini bıçaklayan torunu her yerde arıyor.
- 20.11.2022 17:38
- Güncelleme: 20.11.2022 17:38
Olay, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesinde meydana geldi. İ.D. babaannesi N.D.’ den para istedi. N.D. torununa para vermeyince ikili arasında kavga çıktı. Bunun üzerine İ.D. evde bulduğu bıçakla babaannesine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.D. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan torunu ise her yerde aranıyor.
1ha
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