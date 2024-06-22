Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu

Doğu Garajı'nde esnaflık yapan A.K.isimli erkek şahıs iş yerinde ölü olarak bulundu.

Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan Doğu Garajı’nda bulunan bir iş yerinde A.K.'yi hareketsiz halde bulan esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından A.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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