Kaybolan eşyalarına tesadüfen bir yıl sonra ulaştı

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kaybolan telefon, kimlik ve banka kartı, bir yıl sonra hiç ummadığı şekilde sahibine ulaştı.

Sivas’ta Tuzlugöl Mahallesinde yaşayan Caner Düzardıç, yaklaşık bir yıl önce annesinin biriktirdiği parayla kendi harçlığını birleştirerek aldığı cep telefonunu, aldığı ilk gün arka cebinden düşürerek kaybetti. Telefonla birlikte kimlik ve banka kartları da kayboldu. Yaşanan bu üzücü olaydan bir yıl sonra, Sivas’ta yaşayan bir babaanne ve torun, evlerine giderken çalılıklar arasında tesadüfen kaybolan telefonu ve kartları buldular. Buldukları eşyaları temizleyen babaanne ve torun mahalle muhtarı İsmet Yıldırım’a verildi. Aileye ulaşan Muhtar Yıldırım, askerde olan Düzardıç’ın kayıp eşyalarını, annesine teslim etti. Bulunmasına dair artık umutlarını yitirdiklerini belirten anne Ayşe Düzardıç, “Bulan kardeşimizden Allah razı olsun. Helal mal ne olursa olsun dönüp sahibini buluyor. Kim ne bulursa yetkili kişilere getirsin. Hırsız olmasınlar. Hırsızlığa meyil bile etmesinler” dedi.

“Helal mal ne olursa olsun dönüp sahibini buluyor"

Helal malın ne olursa olsun sahibini bulduğunu söyleyen anne Ayşe Düzardıç, “Kumbarada para biriktiriyordum. Biriktirdiğim parayı oğluma verdim. Oğlumda üstüne biraz para ekleyerek gidip kendine bir cep telefonu almıştı. Oğlum telefonu aldığı ilk gün arka cebinden düşürüp kaybetmiş. Tam bir yıl oldu. Umudumuzu yitirmiştik. Bu sene bir anda bulundu. Bulan kardeşimizden Allah razı olsun. Helal mal ne olursa olsun dönüp sahibini buluyor. Kim ne bulursa yetkili kişilere getirsin. Hırsız olmasınlar. Hırsızlığa meyil bile etmesinler” diye konuştu.

“Başkalarına ait şeyleri izinsiz almamalıyız"

Başkalarına ait şeyleri izinsiz almamayı vurgulayan 9 yaşındaki Hayrunisa Abuhan, “Babaannemle eve gidiyorduk eve girmeden burada bisiklet sürebilirsin dedi. Otların arasında bir şey gördük. Bakmamı istedi. Ben de baktım telefonu gördüm ve aldım. Telefonun arkasında kimlik ve banka kartı vardı. Eve götürüp temizledik. Babam gelince muhtarımızı aradı. Muhtarımız da sağ olsun sahibini buldu. Başkalarına ait şeyleri izinsiz almamalıyız. İzinsiz alırsak hırsızlık yapmış oluruz. Bir şey bulursak yetkililere vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Örnek davranış sergilendi”

Bu örnek davranışın herkese örnek olmasını temenni eden mahalle muhtarı İsmet Yıldırım, “Mahallemizde güzel bir örnek davranış sergilendi. Hayrunnisa kardeşimiz, bulduğu telefon kimlik ve banka kartını hemen muhtarlığımıza ulaştırdı. Hemen aileyi aradım ve bilgi verdim. Aileye teslim ettik. Telefon ve kartlar bir yıldır burada durmuş o kadar insan gelip geçmiş kimse bulamamış. Aile bulunduğu için çok mutlu oldu. Telefonun ve kartların sahibi şu an askerde bu nedenle annesine teslim ettik” dedi.