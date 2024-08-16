Fatma Çolakbayrakdar: 'Babaannelerinizin tariflerini elden ele ulaştırın'

Kocasinan Akademi tarafından gençlere yönelik açılan kurslar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Açılan kursların arasında en fazla ilgiyi ise pastacılık kursu görüyor. Gençlere özel olarak açılan kursa katılan, kursiyerlerin hazırladığı birbirinden lezzetli pastalar dikkat çekiyor.

Birçok sosyal sorumluluk projesinin içerisinde bizzat yer alarak dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da zaman zaman bu kursu ziyaret ederek gençlere bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Kocasinan Akademi’nin Yakut tesislerini ziyaret eden, Fatma Çolakbayrakdar ve kızı Maide Büşra; kursiyerler ile birlikte mutfağa girerek kursiyerler ile birlikte keyifli sohbetler gerçekleştirirken bir yandan da pasta yapmanın püf noktalarını anlatarak tavsiyelerde bulundu. Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Fatma Çolakbayrakdar; kayınvalidesi ve annesinden edindiği tecrübeleri gençlere aktardığını belirterek; "Benim mutfağa merakım kayınvalidem sayesinde başladı. Kayınvalidem ‘yaptığınız banaysa, öğrendiğiniz kendinize’ diyerek bize öğütler verirdi. Kayınvalidemin eliyle öğrendim ben. Baklava açmayı, tandır böreği yapmayı. Yapa yapa öğreniyorsunuz. Aldığınız tarifleri de geçiyorsunuz kendiniz de birşeyler eklemeye başlıyorsunuz. Büyüklerinizin tariflerini mutlaka saklayın. Onlar çok kıymetli. Benim tarif defterimde annemin, kayınvalidemin, babaannemin tarifleri hep kayıtlıdır. Unutulmaması gereken tariflerdir. Sizlerde sizden sonra çocuklarınıza o tarifleri Elden ele ulaştırın” ifadelerine yer verdi.

Fatma Çolakbayrakdar; ziyaretinde Kocasinan Yakut Akademi’de kurs alan gençlerle çeşitli pastalar yaparak, sohbet etti. Pasta yapımının püf noktaları konusunda bilgiler verdi.