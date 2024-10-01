Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı

Osman Kavuncu Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. KAYSERİ OSB’de bulunan bir fabrika işçilerini taşıyan M.E.‘nin kullandığı midibüs, sağanak yağmur yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatarak sürüklendi. Kazada aralarında sürücünün de olduğu  9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar gelen ambulnalarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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