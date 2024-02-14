Kayıp kedisinin tekmelenerek binadan gönderildiğini gören adam şikayetçi oldu
Kayseri'de N.A., kayıp kedisi için ilan verdikten sonra güvenlik kamerası görüntülerinden kedisinin iddiaya göre bina görevlisi tarafından tekme ile apartmandan uzaklaştırıldığını görmesi üzerine suç duyurusunda bulundu.
Kayseri’de N.A., 3 gün önce Badem isimli kedisinin kayıp olduğu ihbarında bulundu. N.A., apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde ise bina görevlisinin kediyi tekme ile uzaklaştırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken N.A., kayıp kedisini aramaya devam ettiğini ifade etti.